Marie-Mai magnifique en lingerie pour son nouveau projet

Je dois vous avouer que j’y ai pensé 2 fois avant d’être la modèle pour ma collection de lingerie @boutique.soi. En premier lieu, parce que je me doutais que me voir ainsi dévoilée susciterait des réactions, positives et négatives... Et parce que je ne voulais pas que ces réactions mettent un voile sur toute la beauté réelle de la collection. Il y a eu tellement de débats dernièrement sur ce qu’on « a le droit » de montrer, ce qui est « beau », « laid », « acceptable » ou « pas »... Mais pour moi cette collection c’est une équipe de designers extraordinaires, le coeur de toute mon équipe et c’est moi à 100%! C’est le rêve que j’ai toujours eu d’offrir les efforts de ma passion pour la mode au public et pour moi la mode, c’est être soi. S’approprier ce que l’on porte, c’est aussi s’assumer. Et c’est un plaisir de s’associer avec une marque comme @sokolofflingerie qui propose des dessous pétillants et délicats, tout en suivant un modèle de production éthique. La collaboration avec @sofiasokoloff est fabuleuse alors pourquoi m’empêcher de la porter fièrement? #boutiquesoi #4novembre #bijoux #lingerie #vetements