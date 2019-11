[VIDÉO] Ruba Ghazal dénonce le projet de loi sur les tarifs d’Hydro-Québec... en parodiant une infopub!

La députée de Québec solidaire Ruba Ghazal est en feu ces temps-ci.

Après avoir fait une blague de Publisac sur Twitter il y a quelques jours, voilà qu’elle se déguise en animatrice d’infopub.

La députée de Mercier a utilisé la quasi-totalité des stéréotypes pour rire du projet de loi 34 sur les tarifs d’Hydro-Québec.

«Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, [Jonatan Julien], veut régler la question des trop-perçus d’Hydro-Québec. C’est bien beau, mais le problème, c’est que ce projet de loi, c’est une arnaque. On va les payer plus cher nos tarifs d’électricité. Quand on écoute le ministre nous vendre son projet de loi, on a l’impression d’entendre un vendeur de patentes à gosse à la télé. Alors, tant qu’à se faire rire au nez, aussi bien pousser la farce jusqu’au bout», affirme-t-elle d’entrée de jeu avant de se métamorphoser en «vendeuse de patentes à gosse».

On n’est pas prêt à dire que la performance de Mme Ghazal est digne du conservatoire d’art dramatique, mais on n’est pas prêt non plus à dire que c’est mauvais.

On vous laisse juger.

Mention spéciale à l’apparition de Catherine Dorion. C’est probablement le moment le plus drôle de la capsule.

Les politiciens sont-ils en train de se transformer en youtubeurs?