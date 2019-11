Des pêcheurs sauvent un chevreuil d’une noyade certaine à cinq milles des côtes

Trois Américains qui travaillaient sur un bateau de pêche au homard sont venus à la rescousse d’un daim en dérive, au large des côtes du Maine.

C’est à bord de l’embarcation de Warren Dorr que le groupe de pêcheurs a aperçu la bête en détresse, au sud de Nash Island, à cinq milles (8 kilomètres) de la côte est américaine, ce lundi.

Dorr a d’ailleurs écrit sur Facebook, tout de suite après le sauvetage: «Je ne pouvais pas laisser souffrir la pauvre bête et qu’elle se noie, alors on l’a tirée à bord et on a navigué pendant une demi-heure pour aller la porter sur une plage.»

Le capitaine du bateau de pêche 32 pieds a reçu des centaines de commentaires pour le féliciter de son beau geste.

Son collègue de travail, Jared Thaxter, a quant à lui relaté la façon dont s’y sont pris les hommes pour secourir le chevreuil.

Il a raconté en entrevue à ABC News que le groupe avait dû tourner autour de l’animal à quelques reprises avant de pouvoir mettre le grappin dessus.

• À lire aussi: [VIDÉO] Un hélicoptère tente de sauver une dame de 74 ans et ça vire mal (et beaucoup)

«Puis, on l’a pris par les bois et par une ou deux pattes, et on l’a tiré à bord», a-t-il affirmé.

Une fois la bête dans le bateau, ils lui ont donné de l’espace et l’ont laissée se reposer.

Thaxter s’est également dit ému de voir le chevreuil toucher terre.

On ne comprend toutefois pas ce qu’il faisait à huit kilomètres du bord de l’eau...

Si vous aimez être émus, ceci est pour vous: