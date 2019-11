Keanu Reeves a une nouvelle blonde et voici tout ce qu'on sait sur elle

On connaît Keanu Reeves comme étant quelqu'un d'assez discret, surtout sur sa vie personnelle. Or, l'acteur de 55 ans a surpris tout le monde en se présentant sur un tapis rouge accompagné.



À Los Angeles, samedi dernier, lors du gala Los Angeles County Museum of Art (LACMA) + Film, Keanu Reeves a déambulé aux côtés d'une certaine Alexandra Grant. La paire a posé devant les photographes main dans la main.

Shutterstock





N'en fallait évidemment pas plus pour que tout le Web cherche à en savoir plus à propos de la chanceuse qui fait battre le coeur de l'interprète de John Wick.

AFP Alexandra Grant et Keanu Reeves





Voici ce que l'on sait:

Alexandra Grant est une artiste de 46 ans basée à Los Angeles qui travaille avec divers médias comme la peinture, le dessin, la vidéo, la sculpture et la photographie. Elle ne travaille pas dans le cinéma, mais Keanu et elle se connaissent tout de même depuis plusieurs années. En effet, la paire a déjà collaboré sur un projet de livre intitulé Ode to Happiness, dans lequel on retrouve les mots de Keanu Reeves et les images d'Alexandra Grant.

Adriana M. Barraza/WENN.com





Si on recule de quelques années dans les photos sur le compte Instagram de l'artiste, on peut apercevoir deux photos d'une collaboration qu'elle avait faite avec l'acteur canadien, soit une séance photo dans l'édition espagnole du magazine Vogue.



Une aura de mystère persistait autour de la vie privée de Keanu Reeves depuis plusieurs années. En plus de 30 ans de carrière, plusieurs rumeurs ont couru à son sujet, le liant à diverses starlettes hollywoodiennes, mais sa dernière relation amoureuse la plus connue remonte à 1998, alors qu'il était en couple avec l'actrice Jennifer Syme. Malheureusement, cette histoire s'est très mal terminée: en décembre 1999, Jennifer donne naissance à une fille mort-née et le couple s'est séparé quelques années plus tard. Puis, en 2001, Jennifer Syme décède dans un accident de voiture.