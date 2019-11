Sugar Sammy envoie Yoherlandy et Rahmane en finale de l'émission La France a un incroyable talent

Après le Québec, c'est au tour de la France de s'enticher de Yoherlandy et Rahmane. Les danseurs, découverts l'année dernière à Révolution, ont obtenu leur place pour la grande finale de la populaire émission La France a un incroyable talent, et pour ça, ils peuvent remercier Sugar Sammy.



En effet, c'est l'humoriste québécois, juge à l'émission française, qui a appuyé sur le golden buzzer qui assure une place en finale aux Québécois.



La performance des deux danseurs avait déjà été diffusée sur les réseaux sociaux de l'émission, il y a quelques jours. D'ailleurs, la vidéo compte à ce jour plus de cinq millions de vues et plus de 1000 partages, et ces chiffres ne font qu'augmenter.



Directement en finale grâce à Sugar

Or, la vidéo ne montrait pas le dénouement, à savoir si les juges allaient envoyer, ou non, les deux danseurs à la ronde suivante. C'est hier soir, mardi, lorsque l'émission a finalement été diffusée, qu'on a pu voir la décision finale. Après l'ovation debout du public qui a suivi la performance, Sugar Sammy a appuyé sur le golden buzzer, mais pas sans faire un peu languir le duo.



«Moi, si je vous dis oui, les gens vont m'accuser de favoritisme, donc je ne peux pas vous donner un oui», a-t-il dit, avant de finalement presser sur le fameux bouton.



L'humoriste a d'ailleurs partagé le moment sur son compte Instagram en inscrivant en légende: «Fier de Montréal, du métissage et surtout de Yoherlandy & Rahmane.» On peut aussi y voir la réaction des deux danseurs, complètement émus et visiblement ébranlés par cette annonce.

On attend donc impatiemment la finale afin de savoir si Yoherlandy et Rahmane seront couronnés grands vainqueurs de la compétition.

Un numéro déjà mondialement connu

Les deux danseurs basés à Montréal avaient d'abord présenté leur numéro lors des quarts de finale à Révolution l'automne dernier. La chorégraphie, signée Jean-Marc Généreux, sur la chanson Believer, avait conquis les maîtres et le public.

• À lire aussi: Obligé de danser sans sa partenaire, il fait pleurer les maîtres à Révolution

La vidéo a connu un succès mondial depuis, récoltant plus de 25 millions de vues.

Yoherlandy s'était rendu en finale de Révolution avant de s'incliner contre Team White.