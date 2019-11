Un homme se rentre un tournevis dans le rectum et ça tourne au cauchemar

Un Floridien de 46 ans aurait pu y passer après s’être inséré un tournevis long de 8 pouces (20 centimètres) dans le péteux.

Selon un article paru dans le très sérieux Annals of Medicine and Surgery (non, nous n’avons pas inventé ce nom!!!), un patient s’est présenté dans un état de choc septique au Kendall Regional Medical Center de Miami (Floride).

L’homme, qui avait un historique de problèmes de santé mentale, se plaignait de douleurs aiguës à l’abdomen depuis une semaine.

Souffrant de schizophrénie et de désordre bipolaire, il ne prenait apparemment pas sa médication de manière adéquate.

Image Annals of Medicine and Surgery Le tournevis était profondément inséré dans le rectum de l'homme

Le Dr. Youssef Shaban, qui a écrit l’article sus-mentionné, relate qu’on a alors soumis l’homme à un examen tomodensitométrique (un CT Scan) qui a immédiatement révélé la présence d’un corps étranger profondément inséré dans son rectum.

Ce corps était, selon toute vraisemblance, un tournevis long de 8,2 pouces (21 cm) par 1,1 pouce de large (3 cm).

On ne sait pas comment l’outil s’est retrouvé coincé ainsi, mais selon le Dr. Shaban «la raison la plus commune pour l’insertion anale de corps étrangers est, de loin, le plaisir sexuel. Toutefois, d’autres explications documentées incluent le camouflage de drogue, des voies de fait, des "accidents", des raisons psychiatriques ou pour soulager la diarrhée ou la constipation.»

Image Annals of Medicine and Surgery Une chirurgie a été nécessaire pour déloger le tournevis pris dans le rectum de l'homme.

La situation de l’homme étant jugée grave, il a été immédiatement été mis sous antibiotiques et transféré à une salle d’opération.

Là, puisque le tournevis endommageait clairement ses intestins, les médecins ont tenté de le retirer par la voie la plus simple, sans succès.

La grosseur de l’objet et des selles dures rendaient la tâche impossible.

C’est en procédant à une chirurgie, en ouvrant la cavité abdominale, que les chirurgiens ont pu accéder à l’objet et l’enlever de là, avant qu’il ne cause davantage de dommages au gros intestin et au muscle fessier de l’homme.

Image Annals of Medicine and Surgery Le tournevis en question.

À la suite de cette opération, le patient est resté dans un état critique pendant deux jours, avant d’atteindre un état stable.

Après deux semaines, son état s’était suffisamment amélioré pour que le Dr. Shaban en vienne à la conclusion qu’il allait s’en tirer, non sans avoir à effectuer un suivi sur la chirurgie.

Il a depuis été transféré à un hôpital psychiatrique pour traiter ses problèmes de santé mentale.

