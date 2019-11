2019, l’année du coton ouaté

View this post on Instagram

AU COTON est fondé sur trois valeurs très fortes... CRÉATIVITÉ - FIERTÉ - AUTHENTICITÉ. On croit aussi fortement aux valeurs de l’amitié, et de la collaboration. 🤞Si toi aussi tu crois que c’est important de s’entourer de gens qui nous acceptent dans notre authenticité, commente avec un ✌️ et la valeur la plus importante pour toi et tag ton ou ta best👇 #sweatshirts #originalaucoton #aucoton