Katherine Levac explique pourquoi elle a dû quitter la scène en plein spectacle

Katherine Levac a donné une bonne frousse à son public mercredi soir, alors qu'elle a été victime d'un malaise sur scène. Heureusement, rien de trop grave pour la Franco-Ontarienne.



Le soir du 6 novembre, l'humoriste était en spectacle au Centre des arts de Shawinigan. Puis, jeudi matin, Kat Levac a souhaité rassurer ses fans qui étaient présents dans la salle hier quant à son état de santé, mais aussi expliquer ce qui a causé ce malaise.





«Salut les chums! Hier à Shawinigan j’avais super mal à la jambe à cause d’une blessure et j’étais malade. T’sais, une mauvaise journée. J’ai tout de même décidé de faire le show parce que ça me tentais trop et que j’écoute personne. Faire des spectacles c’est ma chose préférée, toute la semaine j’attends ce moment avec impatience et hier j’avais hâte. À la fin du spectacle j’avais la petite patte qui tremblait à force de me tenir debout, j’ai eu une énorme crampe et je me sentais pas bien du tout. Ça m’a complètement déconcentrée et j’ai dû quitter la scène à cause d’un malaise», a-t-elle inscrit dans un statut publié jeudi matin sur sa page Facebook.



En terminant, elle a voulu s'excuser aux gens qui s'étaient déplacés et qui, à cause des circonstances, ont manqué sept minutes du spectacle.



Lisez sa publication en entier:

On espère vraiment que sa patte va aller mieux bien vite.

