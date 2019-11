Lady Gaga fait une révélation surprenante à propos de sa relation avec Bradley Cooper

Si une chose a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers mois, c'est certainement la chimie entre Lady Gaga et Bradley Cooper. Ensemble, pas ensemble? L'extravagante chanteuse a décidé de remettre les pendules à l'heure une fois pour toutes en entrevue au magazine ELLE.

Autant dans le film A Star is Born que dans leurs apparitions médiatiques, la complicité des deux acteurs était palpable. Or, Lady Gaga a révélé que le tout n'était en fait qu'une performance.





«Nous avons inventé une histoire d'amour. Pour moi, en tant que performeuse et en tant qu'actrice, évidemment, on voulait que les gens croient qu'on était en amour. Et on voulait que les gens ressentent cet amour aux Oscars. On voulait que ça traverse la lentille de la caméra et toutes les télévisions. On a travaillé fort là-dessus, on a travaillé pendant des jours. On a planifié tout ça, c'était orchestré comme une performance», a-t-elle confié.

Alors que l'intervieweuse, nulle autre qu'Oprah Winfrey, relève que les gens y ont bel et bien cru, l'artiste a simplement rétorqué: «J'imagine qu'on a fait un bon travail!»

Le dossier est désormais clos.