Un YouTubeur se promène tout nu dans un IKEA pour relever un défi et se fait arrêter par la police

Qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour devenir célèbre!

En fait, la liste des choses qu’on ne ferait PAS pour devenir célèbre est assez longue et comprend certainement «se promener tout nu dans IKEA pour relever un défi».

Mais ça, c’est si vous êtes un être humain normalement constitué.

Le YouTubeur taïwanais Max Lee ne semble pas, lui, être normalement constitué, parce que c’est exactement ce qu’il a fait.

Celui qui est le fils d’un acteur connu dans son pays a voulu relever un défi populaire sur Internet, le 24 Hour Fort Challenge, où des créateurs YouTube tentent de rester cacher pendant vingt-quatre heures dans des magasins, et ce, même la nuit après la fermeture de ceux-ci.

Il a donc filmé son aventure, et [DIVULGÂCHEUR], il a réussi.

Dans la vidéo qu’il a mis en ligne sur YouTube (qui a ensuite été retirée mais qui est disponible ci-haut), on peut voir celui qui voudrait être influenceur se cacher dans le magasin à grande surface.

Capture d'écran / YouTube

Au cours des premières heures de sa mission, il reste discret, mais plus le temps s’égrène, plus il gagne en confiance et fait le pitre.

On peut le voir se coucher dans des lits, sauter sur des tables de cuisine, se mettre nu pour faire semblant de prendre une douche et même, faire mine de se masturber devant un ordinateur, le pantalon aux chevilles.

Capture d'écran / YouTube

À 9 heures, lors de l’ouverture du magasin, il sort tout bonnement en croisant une employée qui ne comprend pas tout à fait ce qui vient de se passer.

Lee rentre ensuite chez lui, et télécharge sa vidéo sur YouTube. C’est là que les choses se corsent.

Capture d'écran / YouTube

La vidéo de son «exploit» est devenue virale, au point où les dirigeants d’IKEA en ont eu vent. Ils ont alors porté plainte à la police.

Max Lee a par la suite été arrêté. Il devra faire face à des accusations de conduite indécente et d’entrée par effraction.

Il s’est ensuite excusé de son comportement, en précisant que son père n’avait pas trop apprécié.

