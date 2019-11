Des dizaines de milliers de jouets sexuels volés dans un camion en Angleterre

Un camion transportant des jouets érotiques a été dévalisé dans un stationnement à Kettering en Angleterre.

Ces produits coquins, propriétés de l’entreprise Rocks-Off Ltd, devaient être redistribués dans les boutiques de sex de la région de Northamptonshire. Certains des jouets sexuels volés dans le véhicule devaient être expédiés aux États-Unis.

En tout, des dizaines de milliers d’articles ont été volés.

En entrevue avec l’Evening Standard, le directeur de Rocks-Off Ltd Gary Elliot a avoué son étonnement : «Nous expédions et fabriquons des produits depuis plus de 18 ans et nous n’avons jamais connu un tel vol de toute notre histoire.»

Toujours selon lui, les clients en attente de leurs joujoux pour adultes peuvent être rassurés :

«C’est clair que nous sommes dans l'obligation de respecter les commandes et les exigences de nos clients, nous avons donc dû reprendre la production et les informer de la situation.»

Il semblerait que leurs clients se soient montrés très compréhensifs devant la tournure des événements.

Pourvu que les marchandises se rendent à temps pour le temps des Fêtes...