Kanye West considère changer de nom pendant un an

Le plus grand génie musical du XXIe siècle a encore trouvé une manière de faire parler lui qui n’a aucun lien avec sa musique.

Le rappeur a fait une apparition surprise, ce jeudi, à la cinquième édition annuelle du Fast Company Innovation Festival, à New York.

West s’est, en effet, présenté sur scène en compagnie de Steven Smith, le designer de ses chaussures Yeezy.

Là, il a abordé plusieurs sujets, mais c’est en discutant de la valorisation économique des Afro-Américains qu’il a fait son annonce la plus étonnante.

«Martin Luther King ne s’est pas fait tuer parce qu’il avait un rêve. Il y avait autre chose dont il voulait parler», a-t-il déclaré, selon The Hollywood Reporter.

«Il parlait de valorisation des Noirs, de valorisation économique», enchaîna-t-il. «Quand je suis passé dans Forbes, je leur ai montré un reçu de 890 millions USD (1,177 milliards CAD) et ils n’ont quand même pas dit que j’étais milliardaire. Ils ne veulent pas qu’on sache qu’on peut acheter des terrains; ils ne veulent pas qu’on possède à 100% des entreprises comme je le fais avec Yeezy.»

AFP Steven Smith et Kanye West sur scène au Fast Company Innovation Festival, à New York, le jeudi 7 novembre 2019.

Et c’est là qu’il a fait sa déclaration-choc: «Quand les gens disent que c’est mal de se dire milliardaire, je réponds que je pourrais changer de nom pour “Christian Genius Billionaire Kanye West” pour un an, jusqu’à temps que vous compreniez tous exactement ce que c’est. Ce sera même sur ma plaque d’immatriculation.»

Faque c’est ça.

Kanye considère changer de nom pour «Christian Genius Billionaire Kanye West» pendant une année pour que l’on sache tous qu’il est milliardaire et que les Noirs peuvent accéder à la propriété et à la fortune.

OK Boomer Kanye.

Le rappeur a aussi fait allusion à son intention de se porter candidat aux élections présidentielles de 2024, non sans déclencher l’hilarité dans l’assistance.

«Quand je vais me présenter pour être président en 2024» a-t-il dit, avant d’être interrompu par les rires de la foule.

«De quoi riez-vous? On créerait tellement d’emplois! Je ne vais pas participer à la course électorale; je vais participer à la marche électorale. Quand vous voyez des manchettes qui disent que Kanye est fou, un Afro-Américain sur trois est en prison, et toutes les célébrités sont en prison aussi parce qu’elles ne peuvent rien dire. Elles n’ont pas d’opinion; elles ont tellement peur!», a-t-il poursuivi.

On n’est pas trop sûrs de comprendre ce que ça veut dire, mais après avoir prétendu qu’il se présenterait aux élections de 2020, West semble maintenant affirmer qu’il se présentera plutôt en 2024.

On a vraiment hâte. Ça promet!

