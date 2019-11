Katherine Levac doit reporter des spectacles en raison de sa blessure

L’humoriste, qui avait dû précipitamment mettre fin à un spectacle mercredi soir à Shawinigan, se voit dans l’obligation de déplacer ses deux représentations prévues en fin de semaine.

C’est par le biais de sa page Facebook que celle que l’on a appréciée dans Like-Moi a annoncé la nouvelle à ses fans, vendredi midi.

Dans son message, elle affirme «je reviens de chez le médecin et mauvaise nouvelle, je dois me reposer et marcher le moins possible sur ma cheville», avant de poursuivre avec une boutade.

«C’est poche parce que moi c’est du stand-Up que je fais, pas du stand-sit», blague-t-elle.

Elle confirme par la suite que ses deux spectacles prévus à L’Assomption, ce weekend, devront être reportés.

Malgré la douleur et les inconvénients causés par sa blessure, elle ne perd pas son excellent sens de l’humour en ajoutant: «Mon seul réconfort dans tout ça c’est qu’en annulant des shows, je me rapproche un peu plus de devenir Céline Dion».

Elle indique ensuite qu’elle devrait être de retour la semaine prochaine.

