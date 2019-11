Geneviève Tardif partage une première photo de sa grossesse

Il y a quelques jours, le couple formé de Charles Hamelin et Geneviève Tardif annonçait qu'il attendait son premier enfant.

Oui oui ! On s’est aimé tellement fort qu’un petit miracle grandit maintenant depuis plus de 3 mois dans mon bedon ! On avait hâte de vous le dire, on est tellement heureux...❤️❤️❤️ @Speedskater01 pic.twitter.com/KxJm6CFVyw — Geneviève Tardif (@tardifgenTVA) October 31, 2019



Un peu plus tôt ce week-end, la future maman a partagé une première photo de sa petite bedaine rebondie.

Sous le cliché, où on peut l'apercevoir en train de tendrement regarder son ventre, Geneviève Tardif a inscrit: «Moment où on ne sait pas trop si j’ai mangé trop de tacos...Merci @rose_maternite de tenir mon petit ou petite taco et moi au chaud! #15weekspregnant #belly.»



Parmi les nombreux commentaires qui s'enchaînent sous la photo, on en retrouve un de son amoureux, Charles Hamelin, qui a écrit: «Ton beau petit ventre est juste parfait. J’aime voir les changements. Tu es resplendissante, mon amour.»



Dans l'entrevue accordée dans les pages de notre magazine, le couple avait évoqué que le nouveau membre de la famille devrait se pointer le bout du nez en mai 2020 et que son arrivée ne change pas les plans du mariage, qui reste toujours prévu pour juillet 2020.



