L’entrevue de Catherine Dorion à Tout le monde en parle fait énormément réagir

La députée de Taschereau était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir pour revenir sur les événements de la semaine.

Après avoir fait réagir et avoir suscité la controverse avec sa photo de déguisement d’Halloween à l’Assemblée nationale, Catherine Dorion s’est aussi fait refuser l’accès au Salon bleu jeudi parce qu’elle portait un coton ouaté.

Évidemment, l’entrevue a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux.

Alors que plusieurs internautes étaient déjà outrés de la présence de la députée controversée à l’émission, d’autres adorent son authenticité.

Voici d’abord 10 citations à retenir de la députée:

1. «Je l’ai porté plein de fois ce coton ouaté à l’Assemblée nationale. Mais jeudi, ça n’a pas passé.»

2. «Mes vêtements avaient beaucoup fait réagir au début. Puis, ça s’était calmé et moi, je n’ai pas changé. Je suis restée comme ça. Là, la photo d’Halloween a comme ressorti tout ça.»

3. «Quand je me suis fait refuser l’accès, je trouvais que ça allait loin. J’ai été élue par les gens de Taschereau, je m’en venais faire ma job, et on m’a dit non.»

4. «C’est grave quand même. Je viens d’un comté du centre-ville de Québec où il y a toutes les classes sociales. Des cotons ouatés, des jeans... je me sens dans le bain quand je suis en coton ouaté.»

5. «Je ne sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. On verra, on verra. Ça va se jaser et on verra.»

Photo Simon Clark

6. «On me tient responsable de la dégénérescence du discours médiatique qui va sur n’importe quoi qui flash pis qui pop, pis qui est divertissant.»

7. «Hey, le Parti libéral qui me dit que je manque d’éthique. Le parti des liens avec la mafia, de Nathalie Normandeau [...] Regarde-toi deux secondes, Parti libéral du Québec. On les oublie en ce moment parce qu’ils ne sont pas au pouvoir, mais ils sont encore là...»

8. «Je mets tout mon talent artistique que j’ai développé pendant 15 ans à rendre la politique plus intéressante, plus touchante et susceptible de nous sortir du cynisme et de l’impuissance dans lesquels on est pris.»

PHOTO D'ARCHIVES, Simon Clark

9. «La politique a besoin d’art comme il y en a eu à pleine pelletée pendant la Révolution tranquille.»

10. «J’ai eu peur cette année [que la politique me rende malade]. Mais là, je m’endurcis. Je m’en viens plus forte.»

• À lire aussi: Vous pouvez maintenant choisir les vêtements de Catherine Dorion

Voici maintenant plusieurs réactions récupérées sur Twitter:

Vous écoutez pas la même entrevue que moi! https://t.co/XRCx8hFb6P — Dany Turcotte (@danyturcotte) November 11, 2019

Et si Monsieur Legault se présentait en coton ouaté, short et sandales à l'Assemblé Nationale ? #tlmep — Lise Bisaillon (@lisebisaillon) November 11, 2019

Je ne suis pas partisan de dorion mais tout de même capable d’admettre qu’on a besoin de personnes comme ça en politique #TLMEP — alexguay (@tetedanslsable) November 11, 2019

#TLMEP commence en force avec la formidable authentique députée Dorion ! — Claude Garneau (@claudgarneau) November 11, 2019

Catherine Dorion: Moi Moi Moi Moi !

#TLMEP — MarieFranceRemillard (@MFRemillard) November 11, 2019

Je crains les politiciens en veston cravate, non en coton ouaté. #tlmep — François Marcotte (@francoismarcot) November 11, 2019

On parle beaucoup de boys club ces jours-ci. Quoi de plus boys club que de forcer à un(e) député(e) a s'habiller comme le dicte le club? Pourquoi le respect passe-t-il par leur normes? #TLMEP — Thierry Daigneault (@thierry_d) November 11, 2019

Je comprends très bien le combat mené par @cathdorion. L’assemblée nationale est la maison du peuple. Autant y voir des gens qui représentent par leurs habits la diversité du peuple. #tlmep #polqc — Fabienne Jean-François (@Fabye_JF) November 11, 2019

Au moins elle l’avoue, c’est un peu du showbiz #tlmep — Alain Querry (@AQuerry) November 11, 2019

#tlmep Quelles avancées politiques Catherine Dorion génère-t-elle? Un comportement de jeune fille rebelle du secondaire! Pas fort! — Lise Couture (@LiseCouture8) November 11, 2019

Mes profs ne viennent pas à l'école en coton ouaté, tout comme un.e député.e ne devrait pas aller à l'Assemblée nationale en coton ouaté.



Certains emplois nécessitent un certain professionnalisme. #TLMEP #PolQc — Myriam Khelifi (@myriamkhelifi1) November 11, 2019

La majorité des insultes et critiques parues sur @cathdorion dénigrent les femmes en général et particulièrement les femmes marginalisées qui n'auront jamais accès au parlement.#TLMEP #féminisme #cotonouattégate — Maxime D.-Pomerleau (@mllemax) November 11, 2019

Elle n’est pas juste divertissante, Catherine Dorion. Au-delà de toute partisanerie , je crois qu’elle défend bien ses idéaux, son message. Qui va aussi bien au-delà du costume d’Halloween! #tlmep #polqc — Josianne Desjardins (@Journalistejosi) November 11, 2019