La fillette de 6 ans qui était en réalité une femme de 22 ans prétend qu’elle n’a pas 33 ans, mais plutôt 16 ans

Ceci est le deuxième chapitre d’une histoire très compliquée.

• À lire pour comprendre: L’histoire incroyable de ces Américains qui maintiennent que leur fille adoptive de 6 ans qui a essayé de les tuer est une naine de 22 ans

Avant de vous plonger dans les plus récents développements de cette saga abracadabrante, prenez quelques instants pour relire le premier épisode.

Si vous n’avez pas envie de cliquer sur le lien ci-haut, voici tout de même un résumé (mais il va vous manquer quelques détails): en 2010, un couple d’Américains (Kristine et Michael Barnett) a adopté une fillette de 6 ans venue de l’Ukraine (Natalia Grace).

Or, quelques années plus tard, les parents ont commencé à soupçonner la fillette d’être bien plus vieille en réalité.

Sa mère adoptive, Kristine Barnett, a d’ailleurs déclaré au Daily Mail: «Natalia était une femme: elle avait ses menstruations et des dents d’adulte. Elle n’a jamais grandi, alors que même les enfants atteints de nanisme poursuivent leur croissance.»

De plus, la jeune fille aurait tenté de tuer ses parents adoptifs et ce, de plusieurs façons différentes: en poussant sa mère contre une clôture électrique, en les empoisonnant avec de l’eau de Javel et aussi en les menaçant de les poignarder pendant leur sommeil.

Terrorisés, les adultes auraient fui au Canada, laissant la petite fille de 8 ans à ce moment-là seule derrière eux.

Ils ont par la suite été accusés à cet effet et le tribunal doit déterminer qui dit la vérité dans toute cette histoire: les parents ou la fille.

Nouveaux développements

Ce qu’il y a de nouveau dans cette histoire, c’est que Natalia Grace Barnett est apparue la semaine dernière à la populaire émission de Dr. Phil, où elle s’est confiée.

Quand Dr. Phil lui a demandé si elle était une arnaqueuse de 33 ans, elle a fondu en larmes, avant d’affirmer qu’elle a désormais 16 ans.

«J’avais 6 ans quand je suis arrivée aux États-Unis», a-t-elle dit. «Tout ce que je sais, c’est qu’une famille est venue, qu’ils m’ont rendu visite et qu’après un moment, ils m’ont adoptée».

La jeune fille (ou femme, on n’est plus trop sûrs...), qui souffre réellement de nanisme, a ensuite été prise en charge par plusieurs familles d’accueil avant de finalement aboutir avec les Barnett.

Là, elle croyait avoir trouvé une véritable famille, mais les choses ont tourné au vinaigre quand ses parents ont réalisé qu’elle avait ses règles, qu’elle avait des dents d’adulte et qu’elle ne grandissait pas.

Natalia réfute toutes les accusations selon lesquelles elles aurait voulu tuer ses parents adoptifs.

Elle est plutôt revenue sur cette année où, à l’âge prétendu de 8 ans, elle aurait dû vivre seule pendant un an dans un appartement puisque ses parents avaient fui au Canada.

Elle aurait survécu en se nourrissant exclusivement de nourriture en conserves. Kristine Barnett l’aurait aussi forcée à fréquenter une école pour adultes, où elle aurait dû faire croire qu’elle avait 22 ans.

Natalia Grace habite désormais avec un nouveau couple qui croit, lui, qu’elle a bien 16 ans.

