Patrick Roy saute un plomb dans une défaite des Remparts et se fait expulser du match

Les Remparts et les Foreurs de Val-d’Or se disputaient un match sans histoire sur la glace du Centre Vidéotron, dimanche après-midi à Québec, jusqu’à ce qu'un but refusé aux locaux en fin de prolongation ne mène à l’expulsion de Patrick Roy et à une défaite de 3-2 en tirs de barrage.

Dire que l'ancien gardien du CH s'est fâché serait un euphémisme.

Photo Didier Debusschère Patrick Roy a piqué une vive colère à l’officiel Jonathan Trudel après le but refusé à son équipe en prolongation.

Ce qui s'est passé

Avec trois secondes à peine au cadran du surtemps, Anthony Gagnon croyait bien avoir marqué sur son propre retour, mais l’officiel Jonathan Trudel a immédiatement agité les bras et chassé Darien Kielb pour obstruction envers le gardien Jonathan Lemieux.

Sur la séquence, Lemieux s’est avancé aux limites de son demi-cercle qui lui est réservé avant que Kielb entre en collision avec lui.

Photo Didier Debusschère Darien Kielb a été chassé pour obstruction après avoir touché au gardien des Foreurs, Jonathan Lemieux, qui a stoppé 29 tirs.

La colère

La décision n’a pas plu au grand patron des opérations hockey des Remparts qui l’a fait savoir en déversant son fiel sur l’arbitre.

En criant:

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Ce dernier l’a aussitôt expulsé. Félix Bibeau et Andrew Coxhead ont ensuite été incapables de secouer les cordages en s’amenant seuls devant le portier adverse pendant que les Foreurs réussissaient l’exercice.

«Je ne suis pas d’accord avec la décision sur la glace. C’est mon équipe. Ce que j’ai de la misère, c’est qu’il y a trop une différence au niveau des jugements d’arbitres. On joue contre Chicoutimi, [Hendrix] Lapierre est dans le cercle du gardien de but et le but est accordé. On arrive aujourd’hui, le gardien est à l’extérieur et notre joueur passe en avant, le gardien se tire à terre et il y a un but», se questionnait Patrick Roy en point de presse.

Photo Didier Debusschère

- D'après les informations de QMI