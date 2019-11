Philippe Bond est en deuil

Alors qu'il utilise normalement ses réseaux sociaux pour faire rire ses abonnés en leur montrant les dessous de la vie de tournée, Phil Bond avait une triste nouvelle à partager dimanche.



En effet, il a révélé qu'un de ses amis et collègues, Karl Gaudreau, était récemment décédé.



C'est en publiant une photo de groupe, sur laquelle on peut également apercevoir l'humoriste Sylvain Larocque, que Phil Bond a rendu hommage à son bon ami.





«C’est avec tristesse aujourd’hui qu’un des membres de la tournée MERCI nous quitte. Nos sympathies à toute la famille de Karl Gaudreau. Continue de nous éclairer de là-haut, mon ami. Michel, Hugo, Éric, Sylvain, Joseph et moi-même te souhaitons bon repos», a sobrement inscrit l'humoriste, qui est présentement en tournée à travers le Québec avec sa tournée intitulée Merci.



On souhaite transmettre nos plus sincères condoléances à Phil Bond, ainsi qu'à la famille et aux proches de Karl Gaudreau.