Moby s’est fait faire un immense tatouage sur les deux bras

Le musicien électronique veut ainsi célébrer ses 32 années de végétalisme.

Celui que la plupart des gens ont découvert grâce à la pièce Porcelain, qui elle-même est devenue célèbre grâce à sa présence dans le film The Beach mettant en vedette Leonardo DiCaprio, a cessé de manger des animaux morts en 1987.

Et il en est fier. Très fier.

C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il s’est fait écrire en grosses lettres ANIMAL RIGHTS (les droits des animaux) sur les deux bras et qu’il a montré le tout aux quelques 400 000 personnes qui le suivent sur Instagram.

Dans le message accompagnant la publication, Moby précise que «comme le mois de novembre marque mon 32e anniversaire de végétalisme, j’ai pensé me faire faire un tatouage (techniquement 12 tatouages, en fait) pour célébrer cela. Je suis un activiste végétalien des droits des animaux pour plusieurs raisons, mais ultimement, je crois au plus profond de mon être que chaque animal a le droit de vivre sa propre vie, selon ses propres volontés».

En septembre dernier, il avait également révélé au public un tatouage au niveau du cou se lisant ainsi: VEGAN FOR LIFE, ce qui signifie VÉGÉTALIEN POUR TOUTE LA VIE une fois traduit en français.

Intense le monsieur...

Voyons voir s’il se fera maintenant tatouer LES DROITS DES FEMMES QUE JE N’AI PAS VRAIMENT FRÉQUENTÉES ailleurs sur le corps.

En effet, au début de la présente année, Moby avait dû annuler la tournée promotionnelle pour son autobiographie à la suite du tollé soulevé par certaines de ses affirmations.

Il y mentionnait notamment qu’il aurait fréquenté l’actrice Natalie Portman au début des années 2000, ce qui a soulevé l’ire de cette dernière, qui a réfuté ces allégations qualifiant même le musicien de «much older man being creepy with me» (homme pas mal plus vieux qui était louche avec moi).

