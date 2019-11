Ludovick Bourgeois se montre ENFIN avec son amoureuse sur Instagram

Ludovick Bourgeois file le parfait amour, mais malgré tout, il se fait assez discret sur les réseaux sociaux en ce qui a trait à sa relation. Or, mardi, le chanteur a décidé de partager une rare photo de sa douce et lui.



Sur le cliché, on peut apercevoir les deux visages souriants des amoureux. Sous la photo, Ludovick a simplement inscrit: «Guadeloupéens».

On peut donc comprendre que lui et sa copine sont en voyage, à La Guadeloupe, une municipalité de la Beauce, quelque part entre Thetford Mines et Saint-Georges.





Ben non, ils sont dans les Caraïbes, dans le territoire français d'outre-mer qui a le même nom que la municipalité beauceronne!



Il avait d'ailleurs parlé de son voyage dans une entrevue accordée dans les pages du 7 Jours un peu plus tôt en octobre, expliquant qu'il avait loué une villa sur le bord de l'eau.

(Quoique, tout près de La Guadeloupe, QC, il y a une étendue d'eau nommée «Lac aux Grelots». En tout cas...)



C'est en avril 2019 que celui qu'on a découvert à La Voix avait présenté pour la première fois au public sa douce, prénommée Olivia, lors du tapis rouge du spectacle du Cirque du Soleil, Alegria.

Ils ont ensuite fait quelques apparitions sporadiques lors de divers événements médiatiques, comme, plus récemment, la première du spectacle de l'humoriste Julien Lacroix, en septembre dernier.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI



On souhaite un bon voyage dans les Antilles (ou en Beauce, on sait pas trop...) au couple!

