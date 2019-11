«Friends» sera de retour pour un épisode spécial de la série culte et tout le monde capote

Friends, la série culte des années 90, sera de nouveau sur nos écrans pour un épisode bien spécial et tous les acteurs seront de retour dans leurs rôles respectifs.

Capture d'écran Youtube

Le magazine The Hollywood Reporter a annoncé que, pour célébrer le 25e anniversaire de la série, il y aurait un épisode spécial de Friends disponible sur HBO Max, la plateforme de «streaming» de HBO.

• À lire aussi: Jennifer Aniston rejoint ENFIN Instagram et publie une photo de la gang de Friends

Celui-ci se déroulera donc 25 ans plus tard et les six comédiens principaux seront tous de la partie. On parle bien sûr de Jennifer Aniston, dans le rôle de Rachel, Courteney Cox, dans celui de Monica, Lisa Kudrow en Phoebe, Matthew Perry en Chandler, Matt Leblanc en Joey et David Schwimmer, dans la peau de Ross.

Bien que HBO n'ait rien confirmé jusqu'ici, on a appris que ce serait un épisode non scripté. Les acteurs auraient donc la chance d'improviser, mais dans la peau de leur personnage.

• À lire aussi: Jennifer Aniston se fait ramasser sur les réseaux sociaux et accuser de «blackface»

La rumeur d'un épisode de type «réunion» court depuis très longtemps, surtout parce que les acteurs sont encore visiblement très proches.

Les fans sont très curieux de savoir où en sont leurs personnages favoris, toutes ces années plus tard. Est-ce que Monica et Chandler forment toujours un couple? Phoebe et Mike sont-ils toujours aussi amoureux? Que sont devenus leurs enfants, Ben, Emma et les jumeaux (qu'on a connu pendant 30 secondes)?

On a très hâte d'avoir plus de détails.