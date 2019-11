Gâchez vos party du temps des fêtes en portant ce gilet de laine orné d’un mouton ensanglanté

Rien ne dit «Noël» comme un gilet de laine transpercé d’un mouton taché de sang.

Ça, PETA l’a très bien compris.

Dans un autre coup d’éclat assez étonnant, l’organisation de défense des animaux a mis en vente cette semaine un chandail de Noël, disons, particulier, afin de dénoncer l’industrie de la laine.

Dans le style des traditionnels «ugly sweaters» portés pendant les Fêtes (et jamais à un autre moment), la très unique création porte l’inscription «la laine fait mal» et est ornée d’un mouton en peluche, blessé et ensanglanté.

Ce faisant, PETA espère mettre la «laideur» de l’industrie de la laine à l’avant-plan et faire réagir dans les réunions des Fêtes, peut-on lire dans la description du produit.

Inutile de dire que si vous arrivez chez votre oncle Jean-Guy le soir du réveillon accoutré ainsi, vous risquez effectivement de ne pas passer inaperçu.

Il se peut aussi que vous foutiez le bordel si vous êtes issus d'une famille carnivore.

Pour celles et ceux qui pourraient être intéressés, le morceau de vêtement est vendu en ligne pour la très modique somme de 150 $ américains. Peut-être un peu cher pour lancer une discussion, mais on vous laisse en être le juge.

Soulignons que le gilet en question fait partie d’une campagne plus large de PETA qui appelle les consommateurs à acheter des chandails qui ne sont pas fabriqués avec de la laine animale.

Une chance que le tricot proposé par l’organisme est fait d’acrylique.

Cette vidéo aussi s'adresse aux amoureux des animaux: