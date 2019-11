Le profil Facebook de Martin de Dominic et Martin est rempli de trésors cachés

Même si vous ne suivez pas vraiment l’humour au Québec ou si vous n’écoutez pas sa (très drôle) émission de radio «Debout les comiques», sachez que suivre Martin Cloutier sur les réseaux sociaux est un vrai cadeau de la vie.

Martin nous y partage les résultats d’un des plaisirs les plus purs et simples de la vie: les filtres photos funnés. Et ça fait du bien.

Voici donc 11 fois où Martin Cloutier a fait une utilisation judicieuse d'Internet:

1. Martin le clown:

2. Martin qui n’a d’yeux que pour toi:

3. Martin hipster:

4. Martin bien fier de sa visite chez le dentiste:

5. Martine:

6. Martine, mais bien plus inquiétante:

7. MAAAAAARRRRRGGGGtin:

8. Super Martin Bros:

9. Martin OK Boomer:

10. Martina, 21 ans, étudiante en arts plastique à l’UQAM:

11. Martins!

Merci Martin.

