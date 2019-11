«Ne vous masturbez pas avec une brosse à dents!», avertit une gynécologue

Une gynécologue anglaise réputée a récemment mis en garde les personnes qui s’adonnent au plaisir solitaire au moyen d’une brosse à dent électrique.

Anne Henderson, qui est consultante en gynécologie pour The Sun, leur a en effet déclaré: «J’ai de sérieuses préoccupations en ce qui concerne l’usage de brosses à dents électriques pour tout autre usage que le nettoyage des dents.»

Elle a poursuivi en précisant sa pensée: «La structure et la forme de la brosse à dent, sans égard à la partie qui est utilisée, peuvent potentiellement blesser, lacérer ou causer des traumas à la délicate zone de la vulve, particulièrement au clitoris, et spécialement dans le cas où une tête de nettoyage plus agressive est utilisée».

Mais ce n’est pas tout!

«Il y a également la question de l’hygiène et de comment nettoyer adéquatement la brosse. L’ensemble de la pratique est sujet à des complications potentielles et devrait être évité à tout prix», a-t-elle ajouté.

La sortie de la gynécologue survient à la suite de la hausse de popularité de cette pratique, probablement causée par un épisode récent de la série Orange Is The New Black, où l’une des personnages se fait plaisir de la sorte.

Selon The Sun, la plupart des experts recommandent d’ailleurs aux femmes de s’en tenir aux jouets sexuels classiques et aux bons vieux doigts lorsqu’il s’agit de se détendre sexuellement en solo.

Au Sac de Chips, on en a remarqué qu'il n'y a étrangement pas été question des messieurs.

On en conclut donc que les gars peuvent continuer de se rentrer des brosses à dents dans ... Ah pis laissez donc faire!

