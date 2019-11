Un nouveau volet du « Flic de Beverly Hills » s'en vient sur Netflix

Axel Foley est de retour!

Netflix va produire un quatrième volet du « Flic de Beverly Hills », le premier depuis 25 ans, avec le comédien américain Eddie Murphy de retour dans le rôle-titre.

Un porte-parole de Paramount a indiqué à l’AFP que le studio avait bien cédé les droits de production à la plateforme de vidéo en ligne, confirmant une information du site spécialisé The Hollywood Reporter.

Selon le site, c’est bien Eddie Murphy, déjà à l’affiche des trois premiers volets, qui reprendra le rôle du facétieux détective Axel Foley.

Paramount avait un temps projeté de produire lui-même « Beverly Hills Cop 4 », avant de renoncer, en 2016.

Les trois premiers épisodes du « Flic de Beverly Hills », sortis en 1984, 1987 et 1994, ont rapporté 735 millions de dollars au box-office mondial et propulsé Eddie Murphy, déjà connu pour ses rôles dans « Un Fauteuil pour deux » et « 48 Heures », au rang de superstar.

Selon The Hollywood Reporter, Jerry Bruckheimer, qui avait piloté les deux premiers films de la série, sera associé à la production du film.

C’est une belle opération pour Netflix, qui maintient des voies d’accès aux studios hollywoodiens, alors que Disney, qui vient de lancer sa propre plateforme de films en ligne, joue l’exclusivité des productions de son studio et de la Fox, qu’il contrôle également.