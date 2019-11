L’horaire de Ciné-Cadeau est maintenant dévoilé et le voici

C’est une tradition du temps des Fêtes au même titre que les calendriers de l’Avent et le championnat mondial de hockey junior à RDS: Ciné-Cadeau est de retour pour le bonheur des touts petits...des moyens...et des grands!

Vous connaissez le concept: dans le temps des Fêtes, la programmation habituelle de Télé-Québec prend plus ou moins le bord.

En lieu et place des émissions de services publics et des documentaires sur l’état du monde auxquels on est habitués, notre télévision nationale nous propose plutôt des classiques du cinéma québécois, des «petits bonhommes» qui ont marqué notre enfance et bien sûr, Les 12 travaux d’Astérix.

D’ailleurs, on va mettre ça tout de suite au clair, voici les dates de diffusion de Les 12 travaux d’Astérix pour le Ciné-Cadeau de l’an de grâce 2019.

Lundi 23 décembre 18h30

Dimanche 29 décembre 15h30

Inscrivez ça dans votre agenda, qu’il soit numérique ou analogique!

Maintenant que le plus important est réglé, voici l’horaire complet de Ciné-Cadeau.

Pour la semaine du 14 au 21 décembre

Pour la semaine du 22 au 29 décembre

Pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier

