Roxane Bruneau partage une vidéo touchante d’une belle surprise

2k19 c’est mon année! J’ai gagné beaucoup de chose, un félix, d’la confiance en moi, l’amour du public! Mais la cerise sur le sundae 🍒 c’est que ma grande chum @vans088 & sa conjointe @badibadang ont décidé que j’allais faire partie de leurs petite famille en création pour toujours ❤️ Je suis officiellement maraine de leur petite fille 😭 J’ai tellement hâte de te rencontrer ma petite surprise!! Merci la vie 🥳