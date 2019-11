Quelqu’un a accroché un cône orange entre les deux grandes cheminées de Montréal

Après les structures de Stonehenge, les statues de l’île de Pâques et les pyramides d’Égypte, un mystère supplémentaire vient de s’ajouter dans l’Humanité.

Et contrairement aux phénomènes énigmatiques sus-mentionnés, le plus récent élément dans la liste n’est pas situé à l’autre bout du monde.

Suffit juste de sortir de chez vous, si vous habitez un des quartiers centraux de Montréal, et de regarder en direction de l’Incinérateur des Carrières.

Regardez comme il faut...

Entre les deux cheminées....

Y’A UN CÔNE ORANGE D’ACCROCHÉ DANS LE VIDE!!!

C’est la merveilleuse page Instagram FuckNoMTL qui, la première, a rapporté la bonne nouvelle dimanche soir.

Au début, on n’y croyait plus ou moins. Et puisque l’auteur de ces lignes habite en #RégionÉloignée, il a fallu dépêcher quelqu’un sur les lieux pour nous assurer que cela n’était pas l’oeuvre d’un petit plaisantin particulièrement habile avec Photoshop.

C’est ainsi que notre collègue Annie Martineau s’est portée volontaire pour aller vérifier sur place, et.... suspense intenable....

IL Y A VRAIMENT UN CÔNE ORANGE D’ACCROCHÉ DANS LE VIDE!!!

Annie a pris d’autres photos pour prouver le tout.

Les voici:

Photo Annie Martineau

Photo Annie Martineau

Qui a mis le cône orange là?

Comment?

Pourquoi?

Quelle est notre destinée?

Tant de questions. Si peu de réponses...

