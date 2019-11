Don Cherry devient ému en parlant d’un «french frog» à son nouveau podcast

Don Cherry est un homme blanc alors ce n’était qu’une question de temps avant qu’il anime son propre podcast.

Après sa «retraite forcée» de Hockey Night in Canada, le public se doutait qu’il ne serait pas privé de Grapes ainsi que ses opinions pour bien longtemps.

Oui, l’homme connu pour ses vestons qui feraient rougir d’envie Pierre Lapointe et pour son fameux «too many men on the ice» a fait paraître lundi le premier épisode de The Don Cherry’s Grapevine Podcast. Le titre est évidemment une référence au talk-show qu’il a animé pendant les années 80.

Durant l’épisode inaugural de son nouveau balado, celui à qui la CBC a consacré pas un, mais deux films autobiographiques, est revenu brièvement sur son congédiement de Sportsnet, assumant toujours les propos qui lui ont coûté sa tribune.

Il a aussi affirmé que les gens de Boston sont incompréhensibles quand ils parlent et il a consacré une grande partie de l’émission à encenser Maurice Richard.

En parlant des funérailles du Rocket, on entend même Cherry devenir ému. Eh oui. M. Cerise se rappelle de la foule présente pour un dernier au revoir à Maurice.

L’animateur fait jouer un segment dans lequel il s’entretient avec M. Richard en 1984.

Ensuite il raconte une très longue anecdote peu intéressante, pleine de jargon de hockey.

On comprend pourquoi on ne l'entendait jamais pour plus que 7 minutes.

The Don Cherry’s Grapevine Podcast est disponible sur Spotify.