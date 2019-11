Les American Influencer Awards existent et on a les photos pour le prouver

Nous sommes en 2019. Les American Influencer Awards existent.

AFP

Non, ceci n’est pas un sketch de Marc Brunet.

Lundi soir au Dolby Theatre d’Hollywood, la crème des influenceurs de beauté se sont mis sur leur 36 et se sont remis des statuettes sous le thème du «courage».

Parmi les catégories soulignées, on trouvait notamment 2019 Emerging Makeup Artist of the Year, Skincare Influencer of the Year, Nail Artist of the Year et Product Review Influencer of the Year.

#socialmediasbiggestnight

Étant donné qu’on traite ici de mode et beauté, on a eu droit à un très long tapis rouge animé par nul autre que Frankie Grande (le frère de l’autre Grande connue).

Si ça vous tente, vous pouvez regarder la cérémonie complète sur Youtube, ça ne dure que quatre heures.

Bravo à tous les gagnants!