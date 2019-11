3e lien: Dorion et Zanetti imaginent un bulletin de circulation... en 2034!

Après Ruba Ghazal et sa parodie d’infopub, c’est maintenant au tour des députés Catherine Dorion et Sol Zanetti d’être originaux pour passer leur message.

Les élus de Québec solidaire ont imaginé un monde dans lequel le troisième lien, baptisé le «tunnel François Bonnardel», n’aurait pas amélioré la congestion automobile dans la Vieille Capitale.

Ils l’ont fait sous la forme d’une émission de radio avec un bulletin de circulation et c’est très drôle.

UN TUNNEL FRANÇOIS BONNARDEL 😂@SolZanetti et moi on s’est amusés à imaginer le futur si on décidait de mettre 10 milliards $ dans le 3e lien.#polqc #assnat pic.twitter.com/3dJ0LuMz9S — Catherine Dorion (@cathdorion) November 20, 2019

Les députés de Taschereau et de Jean-Lesage font aussi un clin d’œil aux changements climatiques en mentionnant que la température est de 27 degrés... un 28 octobre!

Soulignons au passage le choix de la date : le 28 octobre 2034, date de décollage du Romano Fafard et de son célèbre équipage, chargé de trouver une planète où déménager 6 milliards de tatas.

«Tous les experts le disent : plus de routes, c’est plus de congestion. Nous on veut l’électrification des transports et du transport collectif. Il faut le faire maintenant», affirme Sol Zanetti à la fin de la vidéo.

À quand l’émission de radio Dorion-Zanetti le midi?

On les entend déjà dire : «NOS TAXES!»