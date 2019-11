29 modes alimentaires qui ont marqué les années 2010

La dernière décennie a été riche en tendances plus ou moins passagères à laisser leurs traces dans le gorgoton des Québécois.

On mange plus «santé» qu’avant, on s’ouvre à des saveurs venues de partout dans le monde, on fait des choix plus écolo: il n’y a pas de doute que le contenu de nos assiettes a beaucoup évolué dans les dix dernières années.

Voici «29 modes alimentaires» que l’on associera pour toujours aux années 2010.

Le kale

Levez la main si vous connaissiez le chou frisé à l’orée de la décennie. Si vous l’avez levée, on ne vous croit pas.

Les smoothies

À ne pas confondre avec des petits chocolats colorés, ces étranges mixtures de fruits malaxés avec d’autres affaires existent depuis toujours. Mais avant, les gens le savaient que c’est dégueu...

Les sauces piquantes

Il y a eu le Tabasco...puis la Sriracha...puis l’avalanche de 1001 sauces à différents degrés de piquance, aux noms exotiques, et aux bouteilles extravagantes. Tout ce qu’on veut, nous, c’est un verre d’eau.

Le porc effiloché

Les cuisiniers rebelles à tattoos ont bien essayé de nous faire croire que c’était bon, vers 2013, on le sait que c’était juste une astuce pour faire de la bouffe pas chère sans effort pis nous vendre ça au gros prix.

La roquette partout

Avant «roquette», c’était un genre de rouleau de 10 pilules sucrées qu’on recevait à l’Halloween. Puis, sans avertissement, votre blonde/chum/coloc vous a envoyé à l’épicerie en chercher et c’était rendu des herbes qui goûtent la tristesse.

Les Poke bowls

Un Poke Bowl, dans le fond, c’est un TV Dinner, mais avec des radis, des concombres et un soupçon de bonne conscience.

Le Keto

La diète cétogène, c’est manger pas beaucoup de sucre, mais beaucoup de gras. Quelle drôle d’idée! On peut pas croire que des gens font ça.

Le Yogourt grec

Auparavant, «yogourt» désignait un produit laitier généralement aux framboises que l’on mangeait au déjeuner ou comme dessert. Puis, les gens ont commencé à en mettre dans des affaires pas rapport comme des salades et on a perdu le contrôle.

Les Cupcakes

Pourquoi faire un seul gros gâteau quand on peut en faire 28 petits qui ressemblent à des muffins?

Pumpkin Spice

Quand la toune d’automne intitulée «Toune d’automne» joue à la radio et que c’est un beau dimanche après-midi ensoleillé du mois d’octobre, les gens de chez Starbucks se frottent les mains. Ils font la piasse.

La IPA

La IPA a probablement toujours existé, mais la différence avec maintenant, c’est qu’avant, les gens le savaient que c’est mauvais.

Manger sur une planche de bois

Une assiette normale, c’est quand même super pratique pour manger. En plus, ça se lave bien. Alors quelqu’un quelque part s’est dit «OK, mangeons sur de vulgaires planches de bois alors!» Pauvre cloche.

Les graines de chia

Plus de 2 ans après avoir entendu ce mot pour la première fois, ça nous fait encore rire comme des Français qui découvrent qu’un des principaux partis politiques au Québec s’appelle le PQ.

Les avocats

Les avocats aussi existent depuis toujours. Mais avant l’avènement des hipsters barbus à tattous, ils n’étaient pas à la mode. Grâce à Instagram, on peut maintenant dire que les avocats sont rendus des influenceurs.

Le kombucha

Avez-vous déjà remarqué que l’arrivée du kombucha coïncidait avec la rarification de bières ancestrales comme la O’Keeke, la Laurentide, la Black Label et plein d’autres? On ne veut partir de conspiration, mais c’est ça qui est ça...

Chocolats favoris

Gino Chouinard pourrait devenir ambassadeur d'une compagnie de télécopieurs pis ça marcherait assurément. Quel homme, pareil, ce Gino!

Les cuisiniers tatoués

Jusqu’à il y 10 ans, les cuisiniers avaient des moustaches roulées, un grand chapeau blanc et ils faisaient un signe de «délicieux» avec le pouce et l’index d’une main, tout en brandissant une cuillère en bois de l’autre. Les temps changent...

Les poutines chic

On n’est pas des grands fans de poutines fancy, mais pour vrai, on préfère ça à une poutine licorne ou à une poutine du Tim Horton’s.

Les gins québécois

Étrangement, on ne va pas chiâler ici. Les gins québécois sont les gins les moins imbuvables. Bravo à tous!

Les macarons

On ne va pas se le cacher: les macarons, ce sont des Oreo couleur pastel et un peu plus mous.

La fleur de sel

Selon le site internet de l’épicerie Metro «La fleur de sel relève la barre de la gastronomie. La fleur de sel, c’est l’or blanc de la cuisine, le caviar de la mer, la septième merveille de la gastronomie». Vous voyez le genre?

Couler son chocolat sur ses fruits

Est-ce qu’on pourrait appeler ça une «fondue au chocolat renversée»? Gif du gars qui pense.

La raclette

Est-ce qu’on pourrait appeler ça une «fondue au fromage renversée»? Gif du gars qui pense trop pis ça fait une explosion.

Christian Bégin qui sort sa propre gamme de boîte de repas chez IGA

Cette mode a malheureusement été de courte durée pour notre Curieux national. Moins de deux ans après leur lancement, ces produits ne sont plus en vente chez IGA. :(

Les soupers en boîtes Hello Fresh, GoodFood, etc.

Cette étrange mode est arrivée en même temps que la mode de faire attention au suremballage et à l’utilisation de plastique. Incompréhensible!

Les Food trucks

«Mmmm! Ce burrito miniature au porc effiloché, à la roquette et aux graines de chia, à seulement 14$, me semble délicieux!»

Les dumplings

Les Chinois en mangent depuis deux mille ans, mais on dirait que c’est arrivé à Montréal quelque part en 2014.

Le thé du Labrador

Il est grand temps que le Conseil Privé de Londres revienne sur sa décision de 1927, et que l’on rebaptise cette espèce «thé du Québec».

La fausse viande Beyond Meat

Avouez que vous vous souvenez de la première fois que vous avez pris un burger Beyond Meat au A&W. C’était en septembre 2018, il pleuvait et vous avez trouvé ça bon. Mais vous n’en avez jamais repris.

