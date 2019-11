Les Français auraient la meilleure nationalité au monde

Selon une étude parue récemment, les citoyens français seraient les Terriens bénéficiant de la meilleure nationalité, et ce, pour une huitième année consécutive.

Chaque année, deux éminents chercheurs nommés Kaelin et Kochenov font paraître leur index de qualité des nationalités, le très bien nommé Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index ou, si vous préférez, le QNI.

En se basant sur une multitude de facteurs comme le bien-être général, l’éducation, les soins de santé et les opportunités offertes aux personnes d’autres origines, ces scientifiques parviennent à dresser un palmarès des «meilleures» nationalités.

Image Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index

Ainsi, la nationalité française arrive au tout premier rang, avec un score de 83,5% selon un savant calcul qu’on ne comprend pas.

En fait, les 24 premières places au classement sont occupées par des pays européens, ce qui est assez étonnant, considérant que hey! y’a du monde pas pire en dehors de l’Europe et qu’il y a des pas pires morons dedans aussi.

Entéka.

Concernant la France, elle aurait réussi à se maintenir au sommet en raison de sa «liberté d’établissement» exceptionnelle.

Considérant la quantité de Français qui débarquent chaque année sur le Plateau-Mont-Royal, on a plutôt l’impression que c’est le Plateau qui a une «liberté d’établissement» exceptionnelle, mais puisque «Plateaupithèque» n’est pas encore une nationalité reconnue, on va accepter le verdict.

Image Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index

Les pays suivants au palmarès, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark, jouissent également de cette «liberté d’établissement» exceptionnelle, que nous n’avons apparemment pas au Canada.

En effet, le «plusse meilleur pays au monde» ne vient qu’au 28e rang à cet étrange classement, tout juste entre les Territoires Britanniques d’Outre-Mer (LOL) et l’Australie (OK, c’correct).

Image Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index

Les meilleurs non-européens du QNI sont les Étatsuniens, et ils arrivent à la 25e place, soit quelques positions avant le Canada.

Pour ceux qui se le demanderaient, la «pire» nationalité serait celle des Somaliens et des Afghans.

Bref, quand on se compare, on se console...

Du coup, chers cousins, continuez votre bon travail d’être les meilleurs au monde.

