Kim Kardashian aurait six orteils à chaque pied selon une nouvelle rumeur

La star de Keeping Up With The Kardashians fait encore parler d’elle, mais cette fois-ci, elle n’y est pour rien!

En effet, selon une théorie farfelue, la vedette de la réalité aurait six orteils par pied. D’autres vont plus loin en disant qu’elle n’est pas humaine, mais nous n’irons pas jusque là.

Tout a commencé lundi soir quand Kim K a assisté aux American Influencer Awards, à Los Angeles.

• À lire aussi: Les American Influencer Awards existent et on a les photos pour le prouver

Elle a bien sûr, comme le veut la coutume, défilé sur le tapis rouge, où elle a été photographiée dans tous les angles possibles et inimaginables.

Portant une robe rouge Christian Dior mettant bien en évidence sa célèbre silhouette, la diva a choisi d’y assortir des talons hauts griffés Perspex de la même couleur.

AFP

Mais voilà, ces derniers étaient un peu trop serrés.

Les gens étant souvent rapides sur la gâchette, ils ont compté les doigts de pied sans zoomer et en sont arrivés à la conclusion que la Kardashian la plus connue avait six orteils à chaque pied.

D'ici, on a plutôt l'impression que ce sont les «sangles» un peu trop serrées qui causent des «bourrelets de pieds», mais bon...

Ce n’est apparemment pas la première fois qu’une telle rumeur surgit.

De temps à autre, quelqu’un quelque part scrute trop attentivement une photo de l’épouse de Kanye West et suggère qu’elle a six orteils.

Comme cette fois-ci:

Hey @KimKardashian do u really have 6 toes I am honestly truly wondering please answer. Xoxo pic.twitter.com/pxMtYfKefl — aliYWG (@aliYWG) November 4, 2019

Cette rumeur persistante a forcé un des porte-parole de la célébrité à aborder cette délicate question.

«Cette illusion déroutante n’est pas le résultat de Photoshop, mais est plutôt due à l’angle de travers du pied de la vedette», a-t-il déclaré à Page Six plus tôt cet été.

Faque on n'en parle plus...jusqu'à la prochaine fois où on va en parler.

À voir aussi sur le Sac de Chips: