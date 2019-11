Le chanteur Jason Derulo se vante d’avoir un «anaconda» dans les bobettes et franchement, c’est dur de le contredire

L’artiste de RnB âgé de 30 ans a fait plaisir à ses fans en publiant sur Instagram, ce jeudi, une photo de lui-même portant uniquement un minuscule (et très révélateur) maillot de bain noir.

Celui qu’on a aussi pu voir à la télévision comme juge à So You Think You Can Dance est apparemment très à l’aise avec son corps.

Et être emmanché comme il l’est, on le serait également.

Cette photo de son corps parfaitement ciselé a immédiatement fait réagir ses centaines de milliers de fans.

En effet, en plus de ses biceps sculptés, de ses solides abdominaux et son regard suave, ce qui a surtout suscité l’enthousiasme de ses admirateurs, c’est... comment dire... sans être vulgaire....ah pis fuck it.... SON IMPOSANTE MAILLOCHE!

Une fan a d’ailleurs commenté «What animal are you hiding in your pants?» (Quel animal caches-tu dans tes pantalons?), ce à quoi le chanteur a répondu: «Un anaconda».

Et on n’a pas de misère à le croire.

À 6 pieds et 190 livres, Derulo a un physique de rêve et s’en enorgueillit, parce qu’il travaille fort pour maintenir cette forme.

De notre côté, ça nous fait penser qu’on va devoir mettre à jour notre liste des vedettes les mieux membrées d’Hollywood...

D’ailleurs, en voici la version vidéo: