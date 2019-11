Un quiz consacré exclusivement à Madonna se tiendra à Montréal mardi prochain

Vous suivez les aléas de la carrière de la madonne de la pop depuis Lucky Star? Annulez tous vos plans et ruez-vous au Major Tom mardi soir prochain.

Qui est le plus féru des adorateurs montréalais de l’interprète de Material Girl? C’est que ce Disque Dur veut savoir. Pour ce faire, une soirée de quiz en hommage à la chanteuse/femme d’affaires/actrice/danseuse/réalisatrice et tutti quanti départagera les vrais fans des tripeux occasionnels de Vogue sur un plancher de danse.

Les questions ratisseront très large. Les tubes inoubliables de Louise Ciccone seront bien sûr à l’honneur, mais on prévoit aussi des détours du côté de ses apparitions au cinéma. Et que dire de ses tenues et des controverses qu’elles ont entraînées?

Tout ça et bien plus est au programme mardi prochain au Major Tom(2487, rue Rachel Est). La soirée débute à 20 heures mais arrivez tôt si vous voulez des bonnes places.

Après cette soirée, plus personne ne se demandera : Who’s that girl?