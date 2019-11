Guy A. Lepage révèle avoir reçu le plus beau cadeau de mariage de Dany Laferrière

L’animateur Guy A. Lepage a profité du passage de Dany Laferrière sur le plateau de Tout le monde en parle pour le remercier publiquement de l’incroyable cadeau de mariage qu’il lui a offert.

Guy A., qui s’est marié l’été dernier, avait contacté Laferrière, son auteur préféré, pour lui demander si, de mémoire, il y avait un passage dans l'un de ses romans qui parlait de l’amour. Il souhaitait lire ces mots lors de la cérémonie.

• À lire aussi: Guy A. Lepage s’est marié cette semaine, et voici tout ce qu’il vous faut absolument savoir pour passer un beau mardi

Mais l’écrivain de 66 ans a plutôt choisi de lui offrir un cadeau encore plus spécial: il lui a écrit un texte original et a fait parvenir aux futurs mariés le tout, rédigé à la main et agrémenté de dessins.

Capture d'écran «Tout le monde en parle»

«Me voilà, pour une fois si grave face à cette si légère émotion qui dit ce que peut ressentir la soif devant une goutte d’eau. Je ne suis pas une goutte d’eau, mais le fleuve qui t’emporte au plus loin mon amour.»

Capture d'écran «Tout le monde en parle»

Qui peut se vanter d’avoir lu les mots personnalisés d’un membre de l'Académie française à son mariage? (Si ça vous est déjà arrivé, n’hésitez pas à nous contacter par courriel, nous les publierons avec plaisir.)

Le passage de Dany Laferrière à Tout le monde en parle a fait réagir les internautes.

Voici quelques commentaires partagés sur Twitter:

Quelle sensible justesse dans la citation issue du texte original de #DanyLaferrière offert à @guyalepage pour son mariage... Wow! #TLMEP — LG Breton (@lgbreton) November 25, 2019

@guyalepage . Un immense plaisir de revoir Danny Laferrière a #tlmep ,il est fascinant , je l’écouterais des heures et des heures, toujours l’impression d’apprendre quelques choses de nouveau , une ouverture d’esprit originelle !!! — Karim Rezali (@foot_sanslimite) November 25, 2019

Écouter une entrevue avec Dany Laferrière, c’est intégrer 100 nouveaux mots dans son vocabulaire en moins de 20 minutes. @OFF_TLMEP #tlmep #danylaferriere — Marilyne Levesque (@MarilyneLevesqu) November 25, 2019

Dany Laferrière parle avec une telle éloquence. À chaque fois que je l'écoute je tombe en amour avec sa façon de communiquer, c'est tellement beau #tlmep — unknown (@itsemazbitch) November 25, 2019

Danny Laferriere, n'est-ce pas ça, un véritable ambassadeur de la langue française? Il chérit cette langue, met en valeur ses innombrables richesses et donne envie aux autres de s'y intéresser librement. #tlmep — Rachad Lawani (@rachadlaw) November 25, 2019

Dany Laferrière à #TLMEP

Un bonheur pour l’animateur. — Guy A Lepage (@guyalepage) November 25, 2019

Dany Laferrière, joyau du Québec.



Je l’ai croisé aujourd’hui au Salon du Livre, il prenait le temps de parler avec chaque lecteur surtout les enfants. Quel bonheur, quelle inspiration. #tlmep — Marie Lamensch (@MarieLamensch84) November 25, 2019

Chaque fois que Dany Laferrière est à #TLMEP, je me délecte. — Marie Martine Bédard (@MMartineBedard) November 25, 2019

J'adore lire et écouter Dany Laferrière - son ton chantant, sa façon de penser et sa plume colorée portent les teintes haïtiennes de bord en bord; en l'écoutant, j'y vois les mêmes gestes & façon de penser que mon père (qui est d'ailleurs lui-même artiste haïtien) :-) #TLMEP — J-Patrick Toussaint (@JeanPatrickT) November 25, 2019

Il y a quelques semaines à Tout le monde en parle: