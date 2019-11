Deux Australiens nus et ivres sautent dans une piscine avec un scooter à Bali

Deux touristes australiens font face à de nombreuses critiques de la part des résidents de Bali, après s’être élancés dans une piscine au volant d’une mobylette.

Un homme de 23 ans originaire de Perth, sur la côte ouest de l’Australie, a récemment diffusé une vidéo controversée sur Instagram.

Dans cette très courte vidéo, il apparaît, avec un ami, au volant d’un scooter à Bali en Indonésie.

Mais au lieu de se comporter en bon conducteur qui respecte le code de la route, il se garroche plutôt dans une piscine, à la surprise de toutes les personnes témoins de l’incident.

Le problème, c’est que ce n’est pas un cas isolé.

Les Australiens, un peu trop fêtards, ont mauvaise réputation en Indonésie et nombreux sont ceux qui voudraient que le gouvernement agisse à cet égard.

Celui qui a publié la vidéo sur les réseaux sociaux ne croit toutefois pas que les Indonésiens devraient se sentir offusqués par son comportement.

Pourtant, ils étaient très nombreux à écrire des commentaires négatifs sous la vidéo Instagram, avant que la page en question ne soit transformée en compte privé.

9news, un important média australien, rapporte notamment des commentaires du genre «non-nécessaire et honteux» et «Les Australiens qui se comportent de la sorte ne donnent qu’une image honteuse et négative à Oz [NDLR: la villa où a eu lieu l’incident]».

Le cascadeur improvisé n’en fait pas de cas: «J’ai fait cela parce que j’étais influencé par l’alcool. Ça ne me dérange pas que les gens disent que je suis immature.»

«Je ne veux juste pas que les gens pensent que j’ai fait ça avec un scooter de location et que je suis irrespectueux envers les locaux», a ajouté celui qui prétend vivre à Bali quatre mois par année.

La mobylette balancée à l’eau serait la sienne, et apparemment, elle fonctionnerait toujours à la suite de cette mésaventure aquatique.

Le gouverneur de Bali I Wayan Koster, de son côté, est exaspéré des frasques d’Australiens sur le party et entend renvoyer dans leur pays ceux qui manqueraient de respect envers les coutumes locales.

«Il doit y avoir plus d’ordre, autant de la part de ceux qui offrent des services touristiques que du côté de l’éthique des touristes. Nous allons bientôt fournir une norme de guidage», a-t-il déclaré.

