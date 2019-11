Elle se fait insulter sur son poids pendant un concert de Céline Dion: son message sur Facebook devient viral

Une admiratrice de Céline Dion qui s’attendait à passer une soirée de rêve au spectacle de la diva, en fin de semaine, a plutôt eu droit à de subtiles insultes.

Samedi soir, Charlotte Belanger s’est présentée au Centre Bell en compagnie de sa mère pour assister à l’un des concerts de la série de spectacles de notre Céline nationale.

À peine était-elle arrivée qu’elle a remarqué que sa voisine de gauche envoyait des messages textes plutôt déplaisants à une certaine Louise.

Le reste de cette histoire à la fois triste et inspirante est admirablement bien raconté dans une publication Facebook depuis lors devenue virale.

Charlotte Belanger y relate d’abord les commentaires déplaisants dont sa mère et elle-même ont été victimes dans les textos de sa voisine de siège.«Toi qui, une minute après mon arrivée, a texté ta chum Louise pour lui dire que ‘’la fille à côté de toi est assez corpulente’’. Toi qui, trente secondes plus tard, a texté ton autre chum pour lui dire ‘’que t’espérais que les deux à côté de toi se mettent pas à danser, parce que ça allait t’écraser’’. Toi qui, une minute après, a texté ta troisième chum pour lui dire ‘’que 2 gros tas venaient de s’asseoir à côté de toi’’», écrit-elle dans son message.

Incapable de rester de marbre devant la bêtise de sa voisine, elle la confronte en lui signalant qu’elle a vu ses messages et qu’ils sont extrêmement blessants.

Bien sûr, la femme occupée à écrire des méchancetés fait mine qu’il ne s’agissait que de blagues et s’offusque même que la victime ait lu par-dessus son épaule.

«Je t’ai regardée, et t’ai répété ‘’C’est vraiment méchant et quand on parle de moi, je m’en rends compte assez vite’’», poursuit Charlotte Belanger dans sa publication Facebook.

Écoutez son entrevue sur les ondes de QUB radio ici:

Elle raconte ensuite comment elle se serait sentie quelques années auparavant, alors qu’elle était moins à l’aise avec son image.

Forte et fière, elle réagit aujourd’hui beaucoup plus positivement à un incident qui aurait pu gâcher sa soirée.

En fin de compte, comme elle le raconte dans son message, ce sont les deux femmes intimidées qui ont le plus profité du spectacle de Céline Dion, tandis que la voisine désagréable se tenait tranquille.

«Si tu te le demandes, j’ai passé un merveilleux moment ce soir, avec ma maman.

Toi, t’as pas beaucoup souri, t’es restée dans ton p’tit siège, sans trop bouger. J’imagine que ça sera ça, ma vengeance. J’espère que toi pis Louise passerez une belle fin de semaine (ou pas).

Céline l’a si bien chanté: S’il suffisait d’aimer...», a écrit Belanger sur Facebook.

Son message d’espoir et d’acceptation de soi a trouvé un écho retentissant sur le réseau social alors que pas moins de 27 000 personnes y avaient réagi lundi midi, et ce, sans compter les 53 000 partages.

Ironiquement, celle qui l’a rédigé donne également des cours de cybercitoyenneté. En guise de conclusion, elle n’hésite pas à y inviter celle qui textait des méchancetés dans son dos samedi soir.

