Les dindons que Trump va gracier font la grosse vie dans un hôtel de luxe

Au cas où vous ne le saviez pas, les États-Unis d’Amérique forment un pays qui vit au rythme de plusieurs traditions étranges.

Parmi celles-ci figure une cérémonie annuelle, qui se déroule dans le cadre des festivités de l’Action de grâce, ou le président en exercice gracie deux dindes.

Cette année, l’honneur revient à Bread et Butter (on respecte la thématique), deux gros oiseaux qui ne sont pas très agréables à regarder.

En attendant d’être graciées, comme à l’habitude, les deux belles dindes vont faire la grosse vie au très chic Willard Intercontinental Hotel à DC. La chambre qu’elles occupent est d’une valeur de 422 dollars américains la nuit.

Après la cérémonie, Bread et Butter seront relocalisées à Mount Vernon, la résidence de George Washington, où elles pourront terminer leurs jours (ce qui risque d’être plus tôt que tard, considérant le fait que ce sont des animaux élevés dans le but d’être mangés et non pour vivre longtemps).

46 millions de dindes sont consommées chaque année durant la fête de Thanksgiving.