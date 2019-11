Maripier Morin partage des photos de ses looks de feu à Paris

Maripier Morin est allée en mettre plein la vue aux Français!



Depuis quelques jours déjà, l'animatrice est de passage à Paris, et elle a partagé une série de photos d'elle la présentant dans des tenues incroyables.



• À lire aussi: Maripier Morin dévoile publiquement son salaire annuel



C'est que Maripier était présente lors d'une soirée organisée par la division française du prestigieux magazine Vanity Fair, où les 50 Français les plus influents du monde étaient célébrés.



Celle qui est également actrice a publié trois photos d'elle sur lesquelles elle porte une robe noire courte signée Carmen March, agencée à un sac à main Christian Louboutin. Sur le dernier cliché, elle indique qu'elle était accompagnée par l'actrice québécoise Monia Chokri.



• À lire aussi: 9 révélations étonnantes de Maripier Morin à «Tout le monde en parle»

Puis, Maripier a publié trois autres photos d'un second look où elle porte une robe bleu poudre, une création de Lanvin, demandant en même temps à ses abonnés quel look ils préféraient.







Il y a quelques semaines, Maripier Morin avait annoncé qu'elle allait s'envoler pour la France, plus précisément pour Paris, afin d'y passer du temps avec une équipe d'agents, sur place, pour évaluer les différentes opportunités qui pourraient se présenter à elle là-bas.





À voir: