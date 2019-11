[GRAND SONDAGE] Quelles sont les meilleures choses de la vie?

En collaboration avec :

C’est un secret pour personne: au Sac de Chips, on aime ça connaître votre opinion.

Et puisqu’on est au mois de novembre, qu’il fait gris et qu’on commence à souffrir de la dépression saisonnière, on a pensé vous offrir ce grand sondage qui vous permet de nous dire quelles sont les meilleures choses de la vie.

On vous en propose certaines qui sont évidemment grandioses, certaines qui sont évidemment pitoyables, mais aussi d’autres qui sont quelque part entre les deux.

À vous de nous dire lesquelles!

Êtes-vous pour ou contre les choses suivantes?

Sondage La moutarde de Dijon Pour Contre Les tournevis étoile Pour Contre Twitter Pour Contre Jouer aux quilles Pour Contre Les Flyers de Philadelphie Pour Contre Mettre du sucre dans votre café Pour Contre Les jeans blancs Pour Contre La musique country Pour Contre Le rouge à lèvres Pour Contre Kanye West Pour Contre Manger du homard Pour Contre Netflix Pour Contre Le vin rosé Pour Contre Prendre l’avion Pour Contre Mettre une tuque l’hiver Pour Contre Mettre une tuque l’été Pour Contre Toucher les poteaux du métro Pour Contre Le kevlar Pour Contre Le saxophone Pour Contre La IPA (India Pale Ale) Pour Contre Couper le gazon Pour Contre Les abris Tempo Pour Contre Parler au téléphone Pour Contre Les chips crème sure et oignon Pour Contre La chanson «Old Town Road» Pour Contre Partagez votre résultat sur Facebook

