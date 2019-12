La grand-maman de Kylie Jenner croit connaître la raison de l’échec amoureux de sa petite-fille

Kylie Jenner, star de téléréalité, influenceuse, milliardaire et gourou du maquillage de 22 ans, a annoncé sa séparation du rappeur Travis Scott en octobre dernier après deux ans de relation. Le couple a un enfant, la petite Stormi, 21 mois.

Des sources ont déclarées que le rappeur de 28 ans ne serait pas prêt à s’engager et a mener une vie de famille rangée. Kylie et lui ont quand même déclaré qu’ils restaient en bons termes et qu’ils tenteraient d’être de bons parents pour Stormi.

Même si tout le monde semble en paix avec leur décision, la grand-mère de Kylie, Esther Jenner, avait un message à adresser à ce que les personnes âgées qualifient de «jeunes de nos jours». Selon la mère de Caitlyn Jenner, le couple s’est séparé parce que Travis n’a jamais demandé la benjamine du clan Kardashian en mariage.

La dame de 93 ans, qui est bien fière de dire qu’elle garde contact avec Kylie grâce à son Iphone et Facetime, a déclaré que la plus grande erreur du couple serait d’avoir fondé une famille en dehors des liens sacrés du mariage.

Parce que le mariage fait fonctionner les couples qui ne fonctionnent pas.

«Les jeunes aujourd’hui pensent qu’ils peuvent vivrent ensemble et fonder une famille ensemble sans être mariés! Ça marche pas.»

Quant à son opinion du jeune rappeur, elle dit ne l’avoir jamais rencontré, mais avoir été agréablement surprise par Kanye West, le mari de Kim Kardashian.

