[SONDAGE] Qui doit partir et qui doit rester chez le Canadien?

Rien ne va plus chez les Glorieux qui ont cumulé huit défaites consécutives.

On cherche un coupable et franchement, s’il y avait une case «Toutes ces réponses», ce serait probablement elle que les amateurs cocheraient.

Les blessures à Jonathan Drouin et Paul Byron, les performances chancelantes de Carey Price et Jeff Petry, l’attitude bougonneuse de Max Domi, l’indiscipline de Tomas Tatar, l’absence d’un gardien auxiliaire de qualité, l’absence de défenseurs gauchers de qualité, l’absence de profondeur en attaque, l’incapacité à fermer le jeu quand ils sont en avance, et les mozusses de pénalités pour avoir eu trop d’hommes sur la patinoire sont autant de facteurs qui peuvent expliquer les récents insuccès du Bleu-Blanc-Rouge.

Ce matin, les chroniqueurs du Journal de Montréal réclament la tête de Bergevin (lire la chronique de Réjean Tremblay) et que Price et Weber soient échangés (lire la chronique de Marc De Foy).

Mais vous, le peuple, qu’en pensez-vous?

Dites si chaque membre de l’organisation doit partir ou rester.

Sondage Joel Armia Babye! On le garde. Marc Bergevin Babye! On le garde. Paul Byron Babye! On le garde. Ben Chiarot Babye! On le garde. Nick Cousins Babye! On le garde. Phillip Danault Babye! On le garde. Max Domi Babye! On le garde. Jonathan Drouin Babye! On le garde. Cale Fleury Babye! On le garde. Christian Folin Babye! On le garde. Brendan Gallagher Babye! On le garde. Charles Hudon Babye! On le garde. Claude Julien Babye! On le garde. Jesperi Kotkaniemi Babye! On le garde. Brett Kulak Babye! On le garde. Artturi Lehkonen Babye! On le garde. Victor Mete Babye! On le garde. Gustav Olofsson Babye! On le garde. Jeff Petry Babye! On le garde. Carey Price Babye! On le garde. Mike Reilly Babye! On le garde. Nick Suzuki Babye! On le garde. Tomas Tatar Babye! On le garde. Nate Thompson Babye! On le garde. Trevor Timmins Babye! On le garde. Jordan Weal Babye! On le garde. Shea Weber Babye! On le garde. Partagez votre résultat sur Facebook



*On a donné une chance à Matthew Peca et Cayden Primeau parce qu’ils viennent d’arriver.

** On n’a pas donné de chance à Keith Kinkaid parce qu’on le considère déjà parti.

À voir aussi sur le Sac de Chips: