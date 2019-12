Voici la pire demande en mariage du monde

Un homme de Boston a probablement battu le record du monde de l’inconscience lorsqu’il a échafaudé le pire plan de demande en mariage qui soit.

Ce grand metteur en scène anonyme a choisi, parmi l’infinité d’options qui s’offraient à lui, d’organiser une fausse tentative de vol à main armée dans un dépanneur.

Et c’est au paroxysme du stress, de la peur et de l’angoisse vécus par sa petite amie que le faux-voleur est venu donner à l’homme la petite boîte contenant l’alliance, pour ce dernier fasse sa grande demande, au moment le plus inadéquat possible.

Dans le vidéo ci-haut, on voit bien les futurs mariés effectuer leurs emplettes dans un dépanneur tout ce qu’il y a de plus normal.

Puis, confrontés à un «bandit» qui vient de dérober la caisse, ils sont forcés de se réfugier à l’arrière du magasin.

Le «voleur», qui fait mine d’avoir une arme dans son manteau, les rejoint alors et c’est à ce moment que madame commence à paniquer. (On la comprend.)

À la question «Avez-vous des enfants?», la jeune femme gémit qu’elle en a trois et son futur époux complète le portrait. «Ils ont 14, 6 et 2 ans», dit-il, pendant que sa promise sanglote, complètement sous le choc.

Puis le vil brigand s’intéresse à leur état civil. Lorsqu’il apprend que le couple n’est pas marié, il s’approche d’eux et tend un boîtier contenant le jonc devant sceller l’union de la femme en détresse et de son cabochon de chum.

Le planificateur marital déconnecté de la réalité s’installe alors, à ce moment-là, pour dire sa phrase magique, à laquelle, sa petite amie dévastée et éberluée, répondra: «Es-tu sérieux?»

Perso, on aurait giflé le gars avant de me demander le divorce avant même le mariage, mais elle, UNE SAINTE, a eu l’air d’avoir dit oui, pour le meilleur et pour le pire.

Sûrement le pire...

Le même monsieur a ensuite publié une autre vidéo pour expliquer son raisonnement, mais franchement, c’est long et plate, et vous n’êtes pas obligés de l’écouter.

À voir aussi sur le Sac de Chips: