Rires, nudité partielle et liberté d’expression: voici les moments marquants du gala Les Olivier

Dimanche soir, les artisans du rire du Québec se sont tous mis sur leur 36, se sont rendus dans une salle, et se sont donné des trophées.

Heureusement pour nous, l’évènement était filmé et diffusé.

On part ça fort

On a eu droit à une vidéo d’ouverture avec bien des effets spéciaux. Ensuite, nos deux animateurs de la soirée Philippe Laprise et Pierre Hébert se sont moqués de leurs collègues. Le point culminant est arrivé quand on a confondu (volontairement bien sûr) autisme et otite.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

Bleu Jeans Bleu en a même fait une chanson.

Es-tu bin dans ton...

Bleu Jeans Bleu est revenu sur scène pour jouer Coton Ouaté.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

Il y a juste Mariana Mazza qui s’est levée pour danser.

Vous êtes les pires

Sam Breton et Laurent Paquin ont «rendu hommage» au public en énumérant toutes les raisons pour lesquelles il est, en fait, composé de maudits caves.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

On a aussi eu droit à une référence à la chanson Papa bande mou.

Mieux qu’une flûte dans le nez

Pour présenter le prix de meilleure série humoristique de l’année, Arnaud Soly a réalisé un vox pop.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI Matthieu Pepper et Arnaud Soly

Malheureusement, il a perdu le son et a dû faire les voix de tout le monde. On en a appris sur les mamelons de Guy A. Lepage.

Les ostis de français

Jean-François Mercier a raconté une fable sur un certain humoriste français nommé Gab Elmaillet.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

«Au lieu d’être un renard rusé, c’est un Français crosseur et au lieu d’une fable, c’est la vraie vie.»

Pareille pareille

Pierre-Luc Pomerleau a imité à merveille quelques-uns des gros noms de l’humour québécois. Qui aurait cru que des imitations, ça peut être le fun?

C’est quoi les chances?

Avec 4 nominations sur 5, La soirée est (encore) jeune a réussi à perdre dans la catégorie de capsule ou sketch radio humoristique de l’année contre Catherine Éthier qui a fait une vraiment bonne blague de Daniel Lemire qui se fait frapper par un soutien-gorge collant.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

Drive de gars

Le meilleur moment de la soirée? Quand Mélanie Ghanimé et Sylvie Tourignye se sont penchées sur la condition des femmes en humour, y laissant même un peu de leurs vêtements.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

Joke de ministre

Steven Guilbeault a fait une blague.

Finir fort

Mike Ward a remporté quatre prix. Lors de son discours pour le premier, il a annoncé qu’il avait écrit un long discours sur la liberté d’expression et que s’il remportait le prix d’humoriste de l’année, il le lirait.

JO�L LEMAY/AGENCE QMI

Chose promise, chose due. Le gala s’est terminé avec un discours de plusieurs minutes sur l’importance de l’humour non censuré.

