Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk font une parodie hilarante de District 31 et Kevin de OD est là aussi

Dans le cadre des festivités télévisuelles de fin d’année, la célébration Mammouth, populaire auprès des jeunes, sera de retour sur Télé-Québec le 13 décembre prochain.

Et cette année, l’émission qui souligne les moments marquants de l’année traitera évidemment d’une controverse qui a ébranlé le Québec au grand complet; le changement de date de l'Halloween.

Dans un extrait publié sur Instagram, on peut voir le sketch au complet en primeur: une parodie la populaire série policière District 31.

En plus des animateurs Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, le sketch met en vedette Rosalie Vaillancourt ainsi que quelques invités-surprises, dont une en coton ouaté et un qui a remporté le prix choix du public à la plus récente édition d’Occupation double.

