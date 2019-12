Après avoir gagné 182 millions, l’entrepreneur en construction le plus fiable du monde retourne au bouleau pour terminer ses contrats

Un entrepreneur britannique de 42 ans est retourné au boulot pour terminer ses contrats et ce, malgré le fait qu’il vient de remporter presque 200 millions de dollars à la loterie.

En novembre dernier, alors qu’il a appris qu’il venait de gagner 105 millions de livres sterling au EuroMillions Jackpot, Steve Thompson de West-Sussex a juré que sa nouvelle fortune ne lui ferait pas laisser tomber ses clients actuels.

Et, homme de sa parole qu’il est, il était de retour sur un chantier tôt lundi matin.

Le père de trois enfants espère avoir terminé toutes ses jobs d’ici Noël.

Ensuite, il compte arrêter de travailler, du moins pour un moment, et aller s’installer avec sa femme Lenka et leurs trois petits dans une maison plus grande.

Nous saluons Steve Thompson, un vrai, qui respecte ses engagements et qui travaille fort dans le froid glacial de novembre au lieu de boire des gros drinks fruités sur une terrasse quelque part.

Bravo!

