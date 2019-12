Marie Fredriksson de Roxette en 10 hits

La chanteuse Marie Fredriksson du duo pop-rock suédois Roxette nous quittait le 9 décembre.

Malgré une présence moins marquée en studio et sur scène pour Roxette à partir du milieu des années 90, les chansons du groupe ont continué à jouer un peu partout et sont apparues sur de nombreuses compilations célébrant les années 80 et 90.

À la mémoire de Marie Fredriksson, voici 10 vers d’oreille qui ont marqué sa carrière et le répertoire de Roxette.

The Look

Listen to Your heart

It Must Have Been Love

Dressed of success

Joyride

Sleeping In My Car

Dangerous

Fading Like a Flower

Spending My Time

Almost Unreal