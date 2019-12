9 technologies dont on ne se passerait plus aujourd’hui que l’on n’utilisait pas il y a 10 ans

On entre bientôt dans la troisième décennie du millénaire, et s’il y a une chose qui a évolué depuis 10 ans, c’est bien les technologies qui nous ont amené tant de nouvelles possibilités.

Il serait difficile de trouver une personne qui n'a jamais utilisé ces innovations.

Voici 9 produits qui ont fait leur entrée dans nos vies dans les années 2010:



iPad

La tablette de la marque à la pomme va bientôt fêter ses 10 ans, mais elle peut déjà célébrer ses plus de 350 millions de ventes entre 2010 et 2018.

En présentant son innovation au monde, Steve Jobs avait promis une expérience «bien meilleure que l’ordinateur, bien meilleure que le téléphone», et il est vrai que la tablette a apporté quelque chose de différent.

Certaines professions, notamment les graphistes et autres artistes, ne peuvent plus s’en passer.

Snapchat

Il existait un monde numérique fort fort lointain sans l’application au logo de fantôme.

D’ailleurs, en 2011, lorsqu’elle a été lancée sur l’App Store pour la première fois, l’application s’appelait Pictaboo et consistait simplement à envoyer des photos éphémères à ses contacts.

Aujourd’hui, le modèle a évolué et comptait près de 210 millions d’utilisateurs actifs par jour au troisième trimestre de 2019.



Airbnb

Bien qu'Air Bed and Breakfast (comme il s’appelait au départ) soit né en 2008, le site n’a vraiment pris son envol que dans les années 2010.

Depuis, le projet de deux colocataires en quête d’argent de poche est devenu une multinationale avec plus de 30 bureaux dans le monde et 400 millions de personnes ayant réservé un hébergement sur leur site.

Spotify

Née dans l’appartement de deux Suédois, l’application de musique à la demande a traversé le monde en offrant à tous la possibilité d’écouter les titres de son choix en quelques clics.

Aujourd’hui, l’application compte plus de 113 millions d'utilisateurs payants et environ 250 millions au total.

Instagram

Instagram a connu une croissance des plus fulgurantes. Lancée en octobre 2010 avec 25 000 usagers dès le premier jour, l'application de l’année sur l’App Store en 2011 a été achetée un milliard de dollars américains par Facebook en 2012.

Aujourd’hui, elle compte un milliard d’utilisateurs et contribue même à transformer la manière dont les marques font leur marketing.



GPS sur les téléphones

Bien que la voix tende parfois à être agaçante et qu’il peut lui arriver de se tromper une fois de temps en temps, on ne peut pas nier l’apport des GPS sur les téléphones. En quelques clics, on sait comment se rendre à notre destination.

Dans un pays où la température peut atteindre -30 degrés Celsius, on est reconnaissant d’avoir ce genre d’outil.

Si la technologie existait dès 1978, elle n’est apparue dans les téléphones qu’avec l’iPhone 3G et n’a cessé d’évoluer depuis.



Uber

Même s’il ne s’agit que d’une application, Uber a fait trembler toute une industrie et les gouvernements de quelques pays depuis son lancement. En proposant son service, la compagnie a changé la manière dont les gens consomment leurs transports individuels et leur livraison de nourriture avec Uber Eats.

Le géant entrera quand même dans la prochaine décennie dans le tumulte, avec une crise qui affecte autant sa perception dans l'œil du public que les marchés boursiers. L'entreprise doit répondre à de nombreuses plaintes d'agressions sexuelles qui auraient été commises par ses chauffeurs.



Slack

Ceux qui travaillent dans des bureaux (une grande partie de la population) ont au moins entendu parler de la plateforme de messagerie professionnelle et de gestion de projets.

Elle compte aujourd’hui plus de 12 millions d’utilisateurs actifs par jour.



WhatsApp

WhatsApp est une application de messagerie et d’appels en ligne particulièrement utilisée dans les pays en voie de développement. Comme Instagram, elle a été rachetée par Facebook au prix astronomique de 19 milliards de dollars.

Au premier trimestre de 2019, l’application comptait un demi-milliard d’utilisateurs actifs quotidiens.

Les années 2010 nous ont offert leur lot de nouveautés et ont changé la manière dont on utilise les technologies. Une chose est sûre, les années 2020 ne promettent rien de moins.

